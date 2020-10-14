Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı
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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı

14.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:38
Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı

Uluslararası toplumun 2 milyar dolara yakın destek vaadi ve hükümetin çabalarına rağmen ekonomik krizin çözülemediği, kurda ani ve sert dalgalanmaların yaşandığı Sudan'da, yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı.

Uluslararası toplumun 2 milyar dolara yakın destek vaadi ve hükümetin çabalarına rağmen ekonomik krizin çözülemediği, kurda ani ve sert dalgalanmaların yaşandığı Sudan'da, yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, ağustosta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 45,46 yükseldiğini duyurdu.

Ağustos'ta yüzde 166,83 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 212, 29'a yükseldi.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, tüm yiyecek ve içecek grupları, özellikle ekmek, tahıl, et, süt, peynir, yumurta fiyatlarındaki zamların enflasyonun yükselme nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sudan Merkez Bankası, Sudan'ın dış ticaret açığının 2020'nin ilk yarısında yıllık bazda yüzde 51,2 artışla 2,493 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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