Sudan'da yeni savunma bakanı atandı
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Sudan'da yeni savunma bakanı atandı

Sudan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer'in yerine emekli Tümgeneral İbrahim Yasin atandı.

Sudan'da yeni savunma bakanı atandı
14.05.2020 04:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 04:36

Sudan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer'in yerine emekli Tümgeneral İbrahim Yasin atandı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, eski general Yasin'in Savunma Bakanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Eski Savunma Bakanı Ömer (59), Sudanlı silahlı gruplarla müzakereler kapsamında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bulunduğu sırada 25 Mart'ta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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