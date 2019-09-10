Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı

10.09.2019 20:36

Sudan'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümet ilk toplantısını yaptı.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, geçiş döneminin ilk kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Hamduk'un ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Güney Sudan'a yapacağını, Dışişleri, İçişleri, Ticaret ve Sanayi, Enerji ve Maden bakanlarının da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Salih, ziyarette ikili ilişkilerin, Hartum-Cuba arasındaki ortak iş birliği imkanlarının yanı sıra Cuba hükümetinin Sudan'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarının ele alınacağını belirtti.

Öte yandan, yeni hükümet döneminde ortak çıkarların gözetildiği dengeli bir dış politika izleyeceklerini aktaran Salih, çevre, sağlık, eğitim, barınma ve sosyal güvence gibi konulara da odaklanacaklarını kaydetti.

Sudan'da geçen perşembe, nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kurulmuştu.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor.

Parlamentonun 3 ay içinde oluşturulması bekleniyor

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Egemenlik Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak. Egemenlik Konseyi üyeleri 21 Ağustos'ta yemin ederek görevlerine başladı ve ilk icraat olarak ekonomist Abdullah Hamduk'u başbakan olarak atadı. Yeni hükümetin 5 Eylül'de kurulduğu Sudan'da 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde Egemenlik Konseyine 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Kaynak: AA