Sudan'da Vatandaşların Elindeki Silahların Toplanması

Sudan Cumhurbaşkanlığı, vatandaşların elindeki silahların toplanması için uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.



Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Muhammed Abdurrahman, bugün silahların toplanması projesi çerçevesinde büyükelçiler ve yabancı misyonlar ile bir araya geldi.



Uluslararası toplumdan destek beklediklerini ifade eden Abdurrahman, silah toplama projesinin uluslararası barış ve güvenliğe de katkıda bulunacağını kaydetti.



Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, geçen nisan ayında vatandaşların elindeki silahları iki aşamada toplamak istediklerini açıklamış ancak bunun ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi vermemişti. Sudan hükümeti ise kabileler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla silahların toplanması için komite kurmuştu.



Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf, geçen salı yaptığı açıklamada, "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." demişti.



Darfur'daki kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte bunun ağır silahlar dahil olmak üzere yüz binleri bulduğu ifade ediliyor.