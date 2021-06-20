Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabahları internet kesilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabahları internet kesilecek

Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabahları internet kesilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

Ülkedeki cep telefonu operatörleri, 30 Haziran'a kadar sabah 8.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak.

Sudan'da yarım milyondan fazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek.

Bazı Arap ve Afrika ülkelerinde sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın 'sürtünme yoluyla taciz' iddiasıyla karakola koştu
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola koştu
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Ebru Gündeş Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabahları internet kesilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 01:22:15. #1.16#

title