Sudan'da üniversite sınavında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabahları internet kesilecek

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

Ülkedeki cep telefonu operatörleri, 30 Haziran'a kadar sabah 8.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak.

Sudan'da yarım milyondan fazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek.

Bazı Arap ve Afrika ülkelerinde sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem