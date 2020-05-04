Sudan'da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı koronavirüse yakalandı
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Sudan'da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı koronavirüse yakalandı

Sudan'da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı koronavirüse yakalandı
04.05.2020 03:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 03:34

Sudan'da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı Haşim İbn Avf, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Sudan'da Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı Haşim İbn Avf, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı Haşim İbn Avf'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, geçen haftadan beri evinde karantinada olduğu belirtildi.

Açıklamada, İbn Avf'ın karantinada çalışmalarını sürdürdüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 592 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken 52 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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