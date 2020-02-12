Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı

12.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:20

Türkiye Bursları programı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) tanıtıldı.

YEE ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde düzenlenen tanıtım programına çok sayıda Sudanlı genç katıldı.

Türkiye mezunlarından olan Hartum Üniversitesinde görevli Osmanlı ve Türk tarihi uzmanı Dr. Tarık Muhammed Nur ile Nileyn Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Yasir Davud, Türkiye'de üniversite eğitimi ve Türkiye Bursları'na ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de burslu okuyan 500 civarında Sudanlı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Geçen sene 100'ün üzerinde Sudanlının Türkiye'ye gittiğini belirten Neziroğlu, şöyle dedi:

"Türkiye'de kendi imkanlarınızla okumak da sanıldığından çok daha ucuz. Türkiye Bursları programından sonra bu konuyu da gündemimize alacağız. Çok sayıda Türk üniversitesini sınavlarını yapmak üzere Sudan'a davet edeceğiz. Bu sene inşallah kendi imkanlarıyla okumak isteyen çok sayıda Sudanlı kardeşimizi de Türkiye'ye göndereceğiz. Türkiye'nin Sudan'a eğitim alanındaki destekleri sürecek."

Türkiye ile ilgili genel bilgilendirmelerin de yapıldığı programa Sudanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sudan Türkiye Mezunları Derneği de çeşitli üniversitelerde Türkiye Bursları'na ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Kaynak: AA