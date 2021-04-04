Sudan'da Türk kültürünün tanıtıldığı sergi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan'da Türk kültürünün tanıtıldığı sergi düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da Türk kültürünün tanıtıldığı sergi düzenlendi

Sudan Türkiye Mezunları Derneği, başkent Hartum'daki merkezinde, Türk ve Sudan kültürünün tanıtıldığı sergi düzenledi.

Sudan Türkiye Mezunları Derneği, başkent Hartum'daki merkezinde, Türk ve Sudan kültürünün tanıtıldığı sergi düzenledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Türk ve Sudan vatandaşlarının yanı sıra bu ülkede ikamet eden bazı yabancı ülke vatandaşları katıldı.

Sergide, Türk ve Sudan kültüründen yemekler, içecekler, tatlılar, geleneksel kıyafetler, el sanatları ile bazı örf ve adetler tanıtıldı.

Sudan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Eymen Cabir Fikri, AA muhabirine, "Derneğimizde ilk kez Sudan ve Türk kültürünün bir arada sergilendiği bir etkinlik düzenliyoruz. İki ülke ve halkları arasındaki bağı güçlendiren bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. İnşallah ileride bu tarz etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretmeni ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği üyesi İsra es-Sir, "Bizler Türkiye'de okuduk. Türkiye bize çok hizmet verdi. Biz de Türkiye mezunları olarak Türkiye ve Sudan için bir şeyler yapmak istedik." diye konuştu.

Üniversite eğitimini Sudan'da tamamlayan ve Hartum'da özel bir eğitim merkezinde Türkçe dersleri veren Emine Karadağ da "Sudan'ı Türkiye'ye, Türk halkını ve kültürünü de Sudanlılara tanıtmak için kültür sergisi düzenledik. Çini, ebru sanatı, Türk kahvesi ve Türk lokumu ile Sudan halkının karşısına çıktık." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Türkiye mezunu Sudanlılar ve Sudan'da eğitimlerini sürdüren Türk öğrencilerin tecrübelerini aktardığı konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sudan'da Türk kültürünün tanıtıldığı sergi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 00:43:04. #1.15#
title