Sudan'da Türk iş insanlarının katkı sunduğu 'Hazreti Peygamber'e Mektup' yarışmasının ödül töreni yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da Türk iş insanlarının katkı sunduğu "Hazreti Peygamber'e Mektup" yarışmasının ödül töreni yapıldı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da Türk iş insanlarının katkı sunduğu

Sudan'da Türk iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen yarışmada gençlerin Hazreti Muhammed hakkındaki duygu ve düşüncelerini içeren mektupları ödüllendirildi.

Sudan'da Türk iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen yarışmada gençlerin Hazreti Muhammed hakkındaki duygu ve düşüncelerini içeren mektupları ödüllendirildi.

Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, 100'den fazla mektubun yazıldığı yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Din Hizmetleri Müşavirliğinin de destek verdiği törene, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen'in yanı sıra Sudanlı kanaat önderleri ile Sudan ve Türk vatandaşları katıldı.

Dereceye girenlerin kompozisyonlarını okuduğu programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Törende Yunus Emre'nin Hazreti Muhammed için yazdığı bir şiirden alıntılar yapan Büyükelçi Neziroğlu, katılımcılara ve programda emeği geçenlere teşekkür ederek yarışmanın gelenekselleştirilmesi çağrısında bulundu.

"Hazreti Peygamber'e Mektup" yarışmasının ödül töreni, dereceye girenlere hediyelerinin takdimiyle sona erdi.

Mektupların Türkçeye çevrilip yayımlanması planlanıyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel Ece Üner Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Diego Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sudan'da Türk iş insanlarının katkı sunduğu 'Hazreti Peygamber'e Mektup' yarışmasının ödül töreni yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 01:26:09. #1.12#