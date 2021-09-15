Sudan'da Türk iş insanlarının katkı sunduğu "Hazreti Peygamber'e Mektup" yarışmasının ödül töreni yapıldı

Sudan'da Türk iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen yarışmada gençlerin Hazreti Muhammed hakkındaki duygu ve düşüncelerini içeren mektupları ödüllendirildi.

Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, 100'den fazla mektubun yazıldığı yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Din Hizmetleri Müşavirliğinin de destek verdiği törene, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen'in yanı sıra Sudanlı kanaat önderleri ile Sudan ve Türk vatandaşları katıldı.

Dereceye girenlerin kompozisyonlarını okuduğu programda, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Törende Yunus Emre'nin Hazreti Muhammed için yazdığı bir şiirden alıntılar yapan Büyükelçi Neziroğlu, katılımcılara ve programda emeği geçenlere teşekkür ederek yarışmanın gelenekselleştirilmesi çağrısında bulundu.

"Hazreti Peygamber'e Mektup" yarışmasının ödül töreni, dereceye girenlere hediyelerinin takdimiyle sona erdi.

Mektupların Türkçeye çevrilip yayımlanması planlanıyor.