Sudan'da Trafik Kazası: 9 Ölü, 19 Yaralı

Sudan'da altın madeninde çalışan işçileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 9 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı bildirildi.



Kızıldeniz Vilayeti'ne bağlı Toker kenti Belediye Başkanı Mekki Abdullah kazaya dair yaptığı açıklamada, Eritre sınırı yakınlarında altın madeni işçilerini taşıyan aracın takla attığını söyledi. Kazaya yolların bozukluğunun neden olduğunu belirten Abdullah, olayda 9 kişinin öldüğünü, 19'unun yaralandığını ifade etti.



Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini söyleyen Abdullah, yaralıların Port Sudan şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.