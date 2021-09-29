Sudan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı - Haberler
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Sudan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı, başkent Hartum'un güneyinde düzenlediği operasyonda DEAŞ mensubu 11 yabancı teröristin yakalandığını, operasyonda 5 polisin öldüğünü bildirdi.

Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı, başkent Hartum'un güneyinde düzenlediği operasyonda Deaş mensubu 11 yabancı teröristin yakalandığını, operasyonda 5 polisin öldüğünü bildirdi.

İstihbarat Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'lıların kaldığı yerlere düzenlenen baskında çıkan çatışmada 5 polis öldü, 1 polis yaralandı. Operasyonda DEAŞ üyesi farklı uyruklardan 11 kişi de yakalandı.

Kaçan 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk, hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sudan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı - Haberler
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