Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını,...
Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.
Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.
Kaynak: AA
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