Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını,...

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını,...

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.

3.08.2019 08:17
Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını,...

Sudan'da taraflar, siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, nihai anlaşmanın pazar günü imzalanacağını açıkladı.

Kaynak: AA
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