Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı (2)
- Sudanlıların ordu karargahı önünde gösteri yapması HARTUM - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar ordu karargahı önünde kutlama yaptı.
- Sudanlıların ordu karargahı önünde gösteri yapması
HARTUM - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar ordu karargahı önünde kutlama yaptı.
Kaynak: AA