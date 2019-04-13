Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı (2)

Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı (2)

- Sudanlıların ordu karargahı önünde gösteri yapması HARTUM - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar ordu karargahı önünde kutlama yaptı.

- Sudanlıların ordu karargahı önünde gösteri yapması
HARTUM - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar ordu karargahı önünde kutlama yaptı.

Kaynak: AA
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