Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Burhan, Avad bin Avf'ın ardından göreve gelmesinin akabinde ilk kez yaptığı ve devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurguladı.

-Siyasi güçlerle istişare içinde sivil hükümet ve askeri konsey kurulacak

Burhan, önümüzdeki dönemde ülkenin yönetimi için siyasi güçlerle istişare içinde üzerinde uzlaşılan bir sivil hükümet ile askeri konsey kurulacağını kaydetti.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan, ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Burhan, Askeri Konseyin, geçiş döneminde görevinin, yönetimin sivillere naklini sağlayacak siyasi atmosferi oluşturma ve geçiş sürecini idare etmekle sınırlı olduğunu aktardı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, dün akşam yemin ederek görevine başladı.

Kaynak: AA