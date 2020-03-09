Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı - Haber
Sudan, Güncel

Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı

Sudan'da siyasi partiler, Başbakan Abdullah Hamduk'a yönelik düzenlenen suikast girişimini kınadı.

09.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:12
Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı

Sudan'da siyasi partiler, Başbakan Abdullah Hamduk'a yönelik düzenlenen suikast girişimini kınadı.

Eski Başbakanlardan Sadık el-Mehdi'nin lideri olduğu Milli Ümmet Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hamduk'un konvoyuna kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Failler insani, milli ve dini bir suç işlediler. Sudan, tarih boyunca bu tür suikastleri reddetti. Güvenlik güçlerine olayı aydınlatmada başarılar diliyoruz." denildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi ise saldırıyı kınayarak hükümeti olayın iç yüzünü derhal ortaya çıkarmaya ve failleri adil şekilde yargılamaya çağırdı.

Değişim için Ulusal Cephe Partisi Genel Başkanı Gazi Salahuddin el-Atebani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı reddederek, hükümetin olayla ilgili acil soruşturma başlatmasını ve failleri yargıya teslim etmesini istedi.

Devrik Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongrenin lideri İbrahim Gandur da yaptığı yazılı açıklamada, "Hamduk'a yapılan suikast girişimi, Sudan halkının değerleriyle örtüşmüyor. Yaşananları kınıyoruz. Allah'tan vatanımızı ve halkımızı kaos ve fitne bataklığından korumasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
Milli Görüş'ün önemli ismi eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti Haber
Milli Görüş'ün önemli ismi eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu Haber
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Angela Merkel James Jeffrey İçişleri Bakanı
Magazin Sadi Konuk Levent Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Ünal Karaman İsmail Kartal Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 22:25:31. #1.15#