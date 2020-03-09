Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı
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Sudan, Güncel

Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı

Sudan'da siyasi partiler, Başbakan Abdullah Hamduk'a yönelik düzenlenen suikast girişimini kınadı.

09.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:42
Sudan'da siyasi partiler Başbakan Hamduk'a suikast girişimini kınadı

Sudan'da siyasi partiler, Başbakan Abdullah Hamduk'a yönelik düzenlenen suikast girişimini kınadı.

Eski Başbakanlardan Sadık el-Mehdi'nin lideri olduğu Milli Ümmet Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hamduk'un konvoyuna kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Failler insani, milli ve dini bir suç işlediler. Sudan, tarih boyunca bu tür suikastleri reddetti. Güvenlik güçlerine olayı aydınlatmada başarılar diliyoruz." denildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi ise saldırıyı kınayarak hükümeti olayın iç yüzünü derhal ortaya çıkarmaya ve failleri adil şekilde yargılamaya çağırdı.

Değişim için Ulusal Cephe Partisi Genel Başkanı Gazi Salahuddin el-Atebani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı reddederek, hükümetin olayla ilgili acil soruşturma başlatmasını ve failleri yargıya teslim etmesini istedi.

Devrik Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongrenin lideri İbrahim Gandur da yaptığı yazılı açıklamada, "Hamduk'a yapılan suikast girişimi, Sudan halkının değerleriyle örtüşmüyor. Yaşananları kınıyoruz. Allah'tan vatanımızı ve halkımızı kaos ve fitne bataklığından korumasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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