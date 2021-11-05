Sudan'da sivil yönetim yanlıları pazar ve pazartesi günleri sivil itaatsizlik çağrısı yaptı

Sudan'da askeri müdahale karşıtı gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği, "Aralık 2018 devrimini korumak ve iktidarın sivillere teslimi için" pazar ve pazartesi günleri sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Birliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ekonomik gerekçelerle daha önce askıya alınan sivil itaatsizlik çağrısının pazar ve pazartesi günleri için tekrarlandığı belirtildi.

"Darbeciler" tarafından son günlerde çok sayıda önemli pozisyondaki sivillerin görevden alınıp yerlerine devrik rejime (eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemi) yakın isimlerin yerleştirildiğinin iddia edildiği açıklamada, halka askeri müdahale karşıtı gösterilere katılım çağrısı yapılarak, "Sivil itaatsizlik uygulamasına geniş katılımız, itaatsizlik eyleminde bulunanları kötü niyetli eylemler ve cezai girişimlere karşı korumanız demektir ve bu darbecilerin daha çok acı çekmesine yol açar." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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