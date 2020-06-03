Sudan'da "sivil yönetim" olaylarının 1. yılı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yollarda yakılmış lastikler Slogan atan göstericiler Protestodan detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde toplanan onlarca kişi, geçen yıl sivil hükümete geçiş talebiyle ordu karargahı önünde düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yollarda yakılmış lastikler

Slogan atan göstericiler

Protestodan detaylar

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde toplanan onlarca kişi, geçen yıl sivil hükümete geçiş talebiyle ordu karargahı önünde düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu başlayan olayların 1. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Göstericiler, onlarca Sudanlının hayatını kaybettiği olaylarla ilgili müdahalede bulunanların cezalandırılmasını talep ederek, yollarda lastik yaktı.

Kaynak: AA