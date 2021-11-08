Sudan'da sivil ve askeri yönetim Arap Birliği Heyeti ile bir araya geldi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Arap Birliği heyeti ile kriz durumunu çözmek için bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sudan'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamdok, askeri darbe girişiminin ardından pasife edilen görevine siyasi tutukluların serbest bırakılması durumunda geri döneceğini söylemişti. Hamdok 'un açıklamasının ardından El Burhan tutuklu bakanların serbest bırakılması emrini vermiş ve anlaşmaya gidilecek ilk adımlar atılmıştı.

Sudan'ın demokratikleşmesi için çalışmaların yapılacağını belirten El Burhan, bugün makamında Arap Birliği Heyetini karşıladı. Sudan siyasi krizinin çözümü için Hamdok, El Burhan ve Arap Birliği Heyeti bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Arap Birliği Heyeti Başkanı Husam Zeki açıklamasında, "Kriz çözümü için görüşmelerimiz olumluydu. Çözüme ulaşmak kolay fakat biraz zaman alacak" dedi. - HARTUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet