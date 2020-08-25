Sudan'da sivil kanat, İsrail'le normalleşmeye karşı Sudan'da iktidarın sivil kanadını temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini reddettiklerini açıkladı.

Sudan'da iktidarın sivil kanadını temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini reddettiklerini açıkladı.

Sudan Akhbar'daki habere göre, Başbakan Abdullah Hamduk'la bir araya geldikten sonra açıklama yapan ÖDGB, İsrail'le normalleşmeyi reddeden ortak bir tutum konusunda Hamduk'la anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Açıklamada, İsrail ile ilişkilerin geçiş hükümetinin meselelerinden biri olmadığı belirtilerek Filistin halkının topraklarına sahip olma hakkı bulunduğu ve onurlu bir yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği teyit edildi.

Görüşmede, ABD ile ortak ilişkiler konusunda diyaloğu sürdürmenin, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmanın ve Sudan'ı uluslararası haklarından mahrum bırakan yaptırımlardan kurtarmanın öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Pompeo ve Etiyopya Başbakanı Sudan'da

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi uçuşu yaparak Sudan'ın başkenti Hartum'a ulaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başbakan Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesi bekleniyor.

Pompeo'nun ziyaretinde, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması konularının gündeme geleceği ifade ediliyor.

Öte yandan Pompeo'nun ziyaretinde İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden memnuniyet duyduğunu açıklayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in de Sudan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekiyor.

Ahmed, Başbakan Abdullah Hamduk'la yaptığı görüşme sonrası Sudan ve Etiyopya'nın kaderleri iç içe geçmiş tek bir halk ve aile olduğu açıklaması yaptı.

BAE'nin ardından Sudan, Bahreyn ve Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirebileceği ileri sürülüyor.

Kaynak: AA