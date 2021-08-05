Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1500 ev yıkıldı
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Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1500 ev yıkıldı

Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1500 ev yıkıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi.

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi.

Sudan resmi haber ajansının Fav kentindeki yetkililere dayandırdığı haberine göre, şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 1500 ev ile 20 okul yıkıldı, 1300 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şehirdeki yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı, elektrik şebekeleri de zarar gördü.

Nil Nehri'nin başkent Hartum'da taşma seviyesinin bugün 24 santimetreyi geçtiğini duyuran Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, vatandaşları taşkınlara karşı uyardı.

Sudan'da haziran ve ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde sel ve taşkınlar sonucu geçen yıl 138 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla ev hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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