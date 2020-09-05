Sudan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi
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Sudan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle acil durum kararı alındı.

Sudan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi
05.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:57

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle acil durum kararı alındı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, son birkaç aydır şiddetli yağışların etkili olduğu ülkede meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 3 ay süreyle acil durum ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Konsey, Sudan'ı bir doğal afet bölgesi olarak tanımlamaya, tüm ülke genelinde 3 ay süreyle acil durum ilan etmeye, seller ve taşkınların etkilerini ortadan kaldırmak üzere yüksek bir komite kurulmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Konsey, sel ve taşkınlarda şu ana kadar 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını yarım milyondan fazla vatandaşın zarar gördüğünü duyurdu.

Ülkedeki 18 eyaletin 16'sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 100 binden fazla evin de hasar gördüğü kaydedildi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 17 metre 58 santimetreye ulaştığını açıklamıştı.

Su seviyesinin daha da artmasından endişe eden yetkililer, halkı sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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