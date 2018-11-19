Sudan'da Rehine Kurtarma Operasyonu

Sudan yönetimi, ülkenin doğusundaki Kassala eyaletinde kaçırılan 84 rehinenin kurtarıldığını duyurdu.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, emniyet teşkilatı ve orduya bağlı birliklerden oluşan ortak güç, eyaletteki ormanlık alanda 84 kişiyi rehin alan insan kaçakçısı çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

Can kaybının yaşanmadığı çatışmada 10 kaçakçı yakalanırken rehineler de kurtarıldı.

Kassala eyaleti Emniyet Müdürü Ilmüddin Meşşi, Eritre uyruklu rehinelerin yaşlarının 30'u geçmediğini ve aralarında 51 genç kızın bulunduğunu söyledi. Meşşi, bazıları 10 gün, bazıları iki ay önce kaçırılan rehinelerin işkenceye ve istismara maruz kaldıklarını belirtti.

İnsan kaçakçıları, fidye için Sudan'da düzensiz göçmenleri rehin alıyor. Sudan, çoğunluğu Afrika Boynuzu ülkelerinden olmak üzere pek çok göçmenin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerinde yer alıyor.