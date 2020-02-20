Sudan'da protestolar yeniden alevlendi
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Sudan'da protestolar yeniden alevlendi

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.

20.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:01
Sudan'da protestolar yeniden alevlendi

Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.


Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etmek için halk sokaklara döküldü. Sokağa dökülen binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. - HARTUM

Kaynak: İHA
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