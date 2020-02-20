Sudan'da protestolar yeniden alevlendi

20.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:01

Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü.



Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etmek için halk sokaklara döküldü. Sokağa dökülen binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. - HARTUM

Kaynak: İHA