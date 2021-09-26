Sudan'da, protestolar nedeniyle 10 günlük petrol stoğu kaldı - Haberler
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Sudan'da, protestolar nedeniyle 10 günlük petrol stoğu kaldı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da, protestolar nedeniyle 10 günlük petrol stoğu kaldı

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd Hasan, hükümet karşıtı eylemler nedeniyle ülkenin doğusundaki tek petrol boru hattının kapanmasıyla petrol ürünleri stoklarının yalnızca 10 gün yetecek kadar kaldığını söyledi.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd Hasan, hükümet karşıtı eylemler nedeniyle ülkenin doğusundaki tek petrol boru hattının kapanmasıyla petrol ürünleri stoklarının yalnızca 10 gün yetecek kadar kaldığını söyledi.

Bakan Hasan, Bica Kabilesi Konseyi mensuplarınca başkent Hartum'a petrol sevkiyatı yapılan tek boru hattının kapatılması sonrası açıklama yaptı.

Protestolar nedeniyle sevkiyatın tamamen durduğunu belirten Hasan, stoklarında yalnızca 10 gün yetecek kadar petrol bulunduğunu söyledi.

Hasan, büyük mali ve teknik kayıplar yaşamaması için en geç bir hafta içerisinde kapatma eyleminin durdurulmasını talep etti.

Sudan'ın doğusunda dokuzuncu gününe giren hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu dün sabah kapatmıştı.

Bica Kabilesi Yüksek Konseyi lideri Muhammed Oşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cuba Barış Anlaşması'nın Doğu bölgesiyle ilgili maddelerine, bölgenin marjinalleştirilmesine ve yeterli kalkınma yatırımları alamamasına tepkilerinin şiddetini arttırmak amacıyla başkent Hartum'a petrol taşıyan Kızıldeniz eyaletindeki Haya istasyonundaki tek boru hattını kapattıklarını söylemişti.

Doğudaki gerginliğin dozu giderek artıyor

Konseyin destekçileri, 23 Eylül'de Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nı dün de Kesele eyaletindeki havaalanını ulaşıma kapatmıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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