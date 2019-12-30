Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası

30.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:17

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifasına neden olan protestolar sırasında işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 polis ve istihbarat çalışanı görevlisine idam cezası verildi.



Öğretmen Ahmed el Hayr'ın şubat ayında öldürülmesi protestolar için bir dönüm noktası olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle