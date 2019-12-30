Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası
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Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası

Sudan'da işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiye 27 güvenlik görevlisine idam cezası verildi

30.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:17
Sudan'da protestocuyu işkence ederek öldüren 27 güvenlik görevlisine idam cezası

'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifasına neden olan protestolar sırasında işkence uygulayarak tutuklu bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 ve istihbarat çalışanı görevlisine idam cezası verildi.


Öğretmen Ahmed el Hayr'ın şubat ayında öldürülmesi protestolar için bir dönüm noktası olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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