Sudan'da patlama: 4 ölü

Sudan'ın Port Sudan kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sudan'ın Port Sudan kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz'in batı kıyısında bulunan Port Sudan kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kalabalık bir spor tesisinde meydana gelen patlamanın ardından silah sesleri de duyuldu. Sudan Doktorları Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Al-Amir spor tesisindeki patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Şehirde bulunan bir otel de hedef alındı ama girişim başarısız oldu" denildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, saldırı olduğundan şüpheleniliyor. Kentte son dönemde artan güvensizlik nedeniyle halk tarafından hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı