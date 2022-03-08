Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri koalisyonu liderlerinden Faysal gözaltına alındı

Sudan'da eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri yöneticisi ve askeri yönetim karşıtı Babekir Faysal'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Sudanlıların özgürlüklerini kısıtlamayı sürdüren darbe otoritesi, Özgürlük ve Değişim Güçleri Koalisyonu Yürütme Ofisi Üyesi Babekir Faysal'ı Bahri kentinde bir taziye ziyareti sonrasında gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Faysal, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yaklaşık otuz yıllık iktidarı sonrasında, eski rejim yanlılarına ait malların kamuya aktarılması için kurulan Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesiydi.

Yetkililer, Faysal'dan önce de eski Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, Konseyin raportörü Vecdi Salih, Genel Sekreteri Tayyip Osman ve Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'u gözaltına almıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle Beşir dönemi sona ermişti.

Burhan, 10 Aralık 2019'da Egemenlik Konseyi Başkanı olduğu dönemde, devrik lider Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Komite, bazı şirketler ile gayrimenkullere ve fonlara el koyarken yüzlerce kamu görevlisini işten çıkarmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim'de askeri müdahale ile sivil hükümeti feshedip siyasi süreci devraldıktan sonra ilk olarak eski rejimin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele için kurulan komitenin çalışmalarını askıya almıştı.