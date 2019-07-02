Sudan’da ortak tarım projesi başlamadan sona erdi
Türkiye'nin yurt dışında ilk kez Sudan'dan tarım arazisi kiralayarak, özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirmeyi planladığı tarımsal yatırım projeleri Sudan'ın söz verdiği arazileri teslim etmemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.
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