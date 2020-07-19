Sudan'da orduya hakaret eden gazeteci ve aktivistlere dava
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Sudan'da orduya hakaret eden gazeteci ve aktivistlere dava

Sudan ordusu, silahlı kuvvetlere hakaret eden gazeteci ve aktivistlere karşı yargıya başvurduklarını duyurdu.

Sudan'da orduya hakaret eden gazeteci ve aktivistlere dava
19.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:46

Sudan ordusu, silahlı kuvvetlere hakaret eden gazeteci ve aktivistlere karşı yargıya başvurduklarını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlere yönelik haber ve açıklamalarda sabır sınırlarının aşıldığı, orduya hakaret eden gazeteci ve aktivistler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Sudan'da bazı gazeteciler ve aktivistler, 3 Haziran 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle ordu karargahı önünde düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili soruşturmaları engellediği gerekçesiyle orduya tepki gösteriyordu.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti.

Muhalif göstericiler, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.

Askeri üniformalı silahlı kişiler, 3 Haziran 2019'da, ordu karargahı çevresindeki protestocuları gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı. Göstericiler olaydan askeri sorumlu tutarken, ordu iddiaları reddetmiş, suçluların cezalandırılacağını açıklamıştı.

Olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "3 Haziran olaylarının" araştırılması için 21 Eylül 2019'da Bağımsız Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı vermişti.

Kaynak: AA

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