Sudan'da ordudan tasfiyeler protesto edildi
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Sudan'da ordudan tasfiyeler protesto edildi

Sudan'da ordudan tasfiyeleri protesto eden binlerce kişiye polisin göz yaşartıcı gazla ve copla müdahalesinde yaralananlar oldu.

20.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:00
Sudan'da ordudan tasfiyeler protesto edildi

'da ordudan tasfiyeleri protesto eden binlerce kişiye polisin göz yaşartıcı gazla ve copla müdahalesinde yaralananlar oldu.

Başkent 'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında toplanan binlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etti.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinde çok sayıda eylemci boğulma tehlikesi atlattı, bazı göstericiler cop darbeleriyle yaralandı.

Sudan ordusu, Cumhurbaşkanlığı ve ordu karargahı çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında ulaşıma kapatılan Cumhurbaşkanlığına çıkan yollarda kovalamaca yaşanıyor.

Kaynak: AA
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