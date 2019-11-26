Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı
Haberler » Dünya » Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı - Haber

Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı

Sudan'da, devrik lider Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla memur ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı.

26.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:39
Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı

'da, devrik lider Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı.


Hükümete bağlı İşten Çıkartılanlar Komisyonu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Erraşid Said Yakup, Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, kamuda haksız yere işten atılanlar ve ihraç edilenlerden 65 yaşın altındakilerin önceki kurumlarında görevlerine dönme hakkı bulunduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et