Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; Afrika Birliği ülkeyi tüm etkinliklerinden çıkardı
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan'ı ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar tüm etkinliklerinden çıkardı. Bu karar, Sudan ordusunun pazartesi günü Hartum şehrinde oturma eylemi yapan göstericilere kanlı müdahalesinden sonra geldi.
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan'ı ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar tüm etkinliklerinden çıkardı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan toplantıda verilen karar, Sudan ordusunun pazartesi günü Hartum şehrinde oturma eylemi yapan göstericilere kanlı müdahalesinden sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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