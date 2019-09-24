Sudan'da öldürülen protestocularla ilgili rapor açıklandı

24.09.2019 19:22

Sudan'ın başkenti Hartum'da 4 ay önce ordu karargahı önündeki protestocuların dağıtılması olaylarında 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu ve 16 tecavüz vakasının yaşandığı bildirildi.

Hükümete bağlı İnsan Hakları Komisyonu, 3 Haziran'da ordu karargahı önünde protestocuların öldürülmesi olayıyla ilgili raporunu açıkladı.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Huriye İsmail, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olaylarda 73 kişinin öldüğünü, 22 kişinin kaybolduğunu ve 16 kişinin tecavüze uğradığının tespit edildiğini ifade etti.

İsmail, "Ordu karargahı önündeki eylem barışçıldı. Devletin güç kullanmayıp askeri müdahalede bulunmaması barışçıl bir çözüm için en iyi güvenceydi. Göstericileri dağıtmak için kademeli ve makul bir güç kullanılmalıydı. Meydan illaki dağıtılacaksa gösterileri organize edenlere bildirilmeli ve eylemcilerin olaysız dağılmaları için yeterli süre tanınmalıydı." ifadelerini kullandı.

Huriye İsmail, göstericilere müdahalenin polis kıyafeti giymiş askerler ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Başbakan Abdullah Hamduk cumartesi günü eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, lağvedilen Askeri Geçiş Konseyi karşıtı ve özellikle de haziran ayında ordunun başkent Hartum'daki ana karargahı önündeki barışçıl protestocuların dağıtılması sırasındaki insan hakları ihlallerine dair, ağustos ayında askerle sivil muhalefet arasında imzalanan Anayasal Bildiri gereğince bağımsız soruşturma komisyonu kurulması talimatı vermişti. Bu komisyonun kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan'da sivil yönetime geçiş talebiyle ordu karargahı çevresinde gösteri düzenleyen protestocuların 3 Haziran'da dağıtılması operasyonunda Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 61, muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti. Muhalifler olaylardan dönemin askeri yönetimini sorumlu tutmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atılmıştı.

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle göreve geldiği 1989'dan bu yana atanan ilk sivil başbakan Abdullah Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA