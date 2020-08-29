Sudan'da Nil Nehri'nde suların yükselmesi sonucu yüzlerce ev yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan'da Nil Nehri'nde suların yükselmesi sonucu yüzlerce ev yıkıldı

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Nil Nehri'nde suların yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellerde yüzlerce ev yıkıldı.

Sudan'da Nil Nehri'nde suların yükselmesi sonucu yüzlerce ev yıkıldı
29.08.2020 23:41 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:02

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Nil Nehri'nde suların yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellerde yüzlerce ev yıkıldı.

Hartum'un güneyindeki El-Kelakla bölgesinde üç gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Nil Nehri'nde su seviyesi yüzyılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu seller oluştu ve yüzlerce ev yıkıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, üst düzey yetkililerle birlikte afet bölgesine ziyarette bulundu.

El-Burhan, burada yaptığı açıklamada, bölge halkı için acilen çadırlar kurulmasına talimatı verdi.

Sel mağdurlarından Ahmed Salah Abdelrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin ölümden kurtulduğunu ancak evlerinin yıkıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 86 kişi yaşamını yitirmişti.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Güncel
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı 3. Sayfa
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Yunanistan, Türkiye'nin 'Savaş nedeni' dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız
Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Ziya Selçuk Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Hadise Murat Boz Fatma Girik Murat Dalkılıç
Spor Eddie Newton Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Savaş Evlilik Yunanistan
Şu an buradasınız: Sudan'da Nil Nehri'nde suların yükselmesi sonucu yüzlerce ev yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 00:02:07. #1.14#
title