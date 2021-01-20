Sudan'da mutfak tüpü krizi protesto edildi
Sudan'da başkenti Hartum'da haftalardır bayilerde mutfak tüpü bulunamaması protesto edildi.
Sudan'da başkenti Hartum'da haftalardır bayilerde mutfak tüpü bulunamaması protesto edildi.
Başkent Hartum'un güneyindeki Şecere bölgesinde, devlete ait tüp dağıtım merkezi önünde toplanan onlarca kişi, lastik yaktı, başkenti güneye bağlayan kara yolunu trafiğe kapattı.
Protestocular, yetkililerden mutfak tüpü krizinin bir an önce çözülmesini istedi.
Sudan, Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti.
İç üretimin tüketimin yarısını dahi karşılamadığı ülkede hükümet, ithalatla krizi aşmaya çalışıyor.
Hartum rafinerisinin yıllık bakımı sebebiyle üretimin durduğu günlerde kriz daha da derinleşiyor.
Enerji ve Maden Bakanı Hayri Abdurrahman, geçen hafta, rafinerinin mart ayından itibaren yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem