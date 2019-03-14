Sudan'da Muhalif Lider Mehdi'nin Kızı Serbest Bırakıldı

Sudan'da mahkeme, rejim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan muhalif Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi'yi serbest bıraktı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar olağanüstü hal (OHAL) mahkemesince bir hafta hapis cezasına çarptırılan Mehdi'nin iki partiliyle beraber salıverildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın halk devrimini destekleyen avukatların zaferi olduğu kaydedildi.

Eski Başbakan ve MÜP lideri Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem el-Mehdi, pazar günü başkent Hartum'un Umdurman kentindeki MÜP binası önünde gözaltına alınmıştı.

OHAL mahkemesi, Mehdi'yi bir hafta hapis ve yaklaşık 43 dolar para cezasına çarptırmıştı.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 25 Şubat'ta yayımladığı kararnameyle izinsiz grev, gösteri, yürüyüş ve sempozyum düzenlenmesi yasaklanmıştı.

OHAL kapsamındaki bir suça karıştığından şüphelenilen kişilerin tutuklanması ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına imkan tanınmıştı.

Kaynak: AA