Sudan'da Muhalif Gösterilerin Organizatörü Sudan Meslek Odaları (Spa): "Askeri Geçiş Konseyi'nin...

Sudan'da Muhalif Gösterilerin Organizatörü Sudan Meslek Odaları (Spa): "Askeri Geçiş Konseyi'nin...

Sudan'da muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA): "Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite'nin basın toplantısında yapılan açıklamaları reddediyoruz.

Sudan'da Muhalif Gösterilerin Organizatörü Sudan Meslek Odaları (Spa):

Sudan'da muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA): "Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite'nin basın toplantısında yapılan açıklamaları reddediyoruz. Yönetimin teslim tarzı alaycı bir tiyatroyu andırıyor. Ordunun icraatlarını kararlılıkla reddettiğimizi teyit ediyoruz."

Kaynak: AA
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