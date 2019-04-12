Sudan'da Muhalif Gösterilerin Organizatörü Sudan Meslek Odaları (Spa): "Askeri Geçiş Konseyi'nin...
Sudan'da muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA): "Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite'nin basın toplantısında yapılan açıklamaları reddediyoruz.
Sudan'da muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA): "Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite'nin basın toplantısında yapılan açıklamaları reddediyoruz. Yönetimin teslim tarzı alaycı bir tiyatroyu andırıyor. Ordunun icraatlarını kararlılıkla reddettiğimizi teyit ediyoruz."
Kaynak: AA