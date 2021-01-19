Sudan'da "motosiklet taksiler" daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sudan'da "motosiklet taksiler" daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor

19.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:42

Sudan'da bir grup genç, trafikte zaman kaybını ortadan kaldırmak ve daha ekonomik ulaşım fırsatı sunmak için "motosiklet taksi" uygulamasını başlattı.

Sudan'da bir grup genç, trafikte zaman kaybını ortadan kaldırmak ve daha ekonomik ulaşım fırsatı sunmak için "motosiklet taksi" uygulamasını başlattı.

Projenin fikir sahibi ve şirketin Genel Müdürü Husam İbrahim Ebulfatih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez hayata geçirilen "Scooter" uygulamasının daha çok gençleri hedeflediğini söyledi.

Ebulfatih, trafik sıkışıklığı ve ulaşım maliyetlerinin artması sonrası böyle bir fikrin ortaya çıktığını belirterek, "Projeyle motosiklet kullanımıyla ilgili ön yargıları da kırmayı amaçladık." dedi.

Uygulamayı en çok öğrenciler tercih ediyor

Çalışmayı ülke geneline yaymak istediklerini anlatan Ebulfetih, "Birkaç motorla başladık. Şimdi onlarca çalışanımız var. 'Daha ucuz ve hızlı' sloganıyla 2020 Kasım ayı sonlarında başladığımız projede şu ana kadar 8 binden fazla yolcu taşıdık. Proje gençlere de istihdam imkanı sunuyor." diye konuştu.

Yakın zamanda aralarına 2 kadın sürücünün de katıldığını aktaran Ebulfetih, 4 yolcudan birini kadınların oluşturduğunu, uygulamadan en fazla öğrencilerin yararlandığını kaydetti.

Taşımacılık ve Ulaştırma Sendikası Genel Sekreteri Yusuf Cemma, Scooter uygulamasının ülkedeki trafik sorununu çözmede önemli bir etkisi olmayacağına inandığını söyledi.

Cemma, "Motosiklet taksi ya da otomobillerin sunduğu taksi hizmeti uygulamaları, halkın geneline değil de belirli bir kesime hitap ediyor." dedi.

Ekonomi yazarı Abdulvahhab Cuma ise derin bir kriz olarak nitelendirdiği ulaşım sorununun yaşandığı Sudan'da, motosiklet taksi ve benzeri uygulamaların ulaşım sektörüne olumlu katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

10 milyonu aşkın nüfuslu Hartum'da trafikte hızlı ve ekonomik çözüm vadediyor

Akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar ve cep telefonu ile çağrılan motosiklet taksiler, yaklaşık 10 milyon nüfuslu başkent Hartum'da mesafe sınırı olmadan hizmet veriyor.

Motosiklet taksiler, artan araç sayısı, yolların darlığı ve elektrik kesintileri nedeniyle trafik ışıklarının çalışmaması gibi nedenlerle yoğunlaşan Hartum trafiğinde, özellikle genç kesime daha hızlı ve cazip yolculuk vadediyor.

Son bir yılda benzinin fiyatının 20 kat arttığı Sudan'da Ekim 2020'de ulaşım hizmetlerine de zam yapılmıştı. Toplu ulaşım sisteminin henüz yeterince gelişmediği ülkede, başkentteki caddelerde uzun otobüs ve dolmuş kuyrukları oluşuyor.

Toplu ulaşım araçlarının çok kalabalık olması, son zamlarla taksilerin çok daha maliyetli hale gelmesi ve trafik çilesi, ülkede motosiklet taksi uygulamasının yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

Sudan'da 'motosiklet taksiler' daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor
Sudan'da 'motosiklet taksiler' daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor
Sudan'da 'motosiklet taksiler' daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor
Sudan'da 'motosiklet taksiler' daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ivana Sert Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Arslan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan'da "motosiklet taksiler" daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:05:22. #1.14#
title