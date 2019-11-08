Sudan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

08.11.2019 03:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 03:28

Sudan'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK), başkent Hartum'da Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenledi.

Maarif Okulları bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Uluslararası Afrika Üniversitesindeki Türk öğrencilerin ilahiler okuduğu programda, Türkiye Maarif Vakfı Sudan Direktörü Fahreddin Keskin ile Hartum Din İşleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş birer konuşma yaptı.

Türkiye'den gelen Ribat Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Büyük, "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sudan'daki STK temsilcileri ile Türk vatandaşlarının katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA