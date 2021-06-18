Sudan'da mahkumları kaçırma girişiminde bulunan silahlı grup güvenlik güçleri ile çatıştı: 2 ölü
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Sudan'da mahkumları kaçırma girişiminde bulunan silahlı grup güvenlik güçleri ile çatıştı: 2 ölü

Sudan'da mahkumları kaçırma girişiminde bulunan silahlı grup güvenlik güçleri ile çatıştı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Kadugli hapishanesinden mahkumları kaçırmak isteyen silahlı gruba, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu biri mahkum 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Kadugli hapishanesinden mahkumları kaçırmak isteyen silahlı gruba, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu biri mahkum 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan polisi, cuma namazından sonra silahlı bir grubun cezaevine baskın düzenleyerek mahkumları kaçırma girişiminde bulunması üzerine çatışma yaşandığını açıkladı.

Olayda silahlı gruptan bir kişi ile bir mahkumun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hapishanede güvenliğin sağlandığı ve bölgeye takviye güçler sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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