Sudan'da laiklik tartışmaları

28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, son günlerde sıkça gündeme gelen laiklik tartışmalarıyla ilgili, "Sudan halkı, İslam dinine müdahale edilmesini hoş görmez." dedi.

Dakalu, Başkent Hartum'da cami açılışında yaptığı konuşmada, sosyal medya ve yerel basında din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğiyle ilgili haberlerin devletin gündeminde yer almadığını belirterek, şunları söyledi:

"İslam; bağnazlık ve aşırılığın asla yer bulmadığı hoşgörü ve itidal dinidir. İslam dini terör ve aşırılığı tanımaz. İslami değerlere ve temel inanç esaslarına sahip çıkmalı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun üstesinden gelmek için ele ele vermeliyiz. Sudan halkı, İslam dinine müdahale edilmesini hoş görmez."

Sudan hükümeti ile ayrılıkçı silahlı hareketler arasında Güney Sudan ara buluculuğunda yürütülen Cuba görüşmelerinde, tartışmalı bölgelerin kendi kaderlerini tayin hakkı ve laik devlet meselesi gündeme getirilmişti.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun başını çektiği gruplar, laiklik meselesini gündemden düşürmüyor.

Egemenlik Konseyi Üyesi ve ordunun iki numaralı ismi Dakalu'nun laiklik tartışmalarıyla ilgili ifadeleri, resmi ağızdan yapılan ilk açıklama oldu.

Kaynak: AA