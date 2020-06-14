Sudan'da Kovid-19 vakası sayısı 7 bini geçti
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Sudan'da Kovid-19 vakası sayısı 7 bini geçti

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 7 bin 7'ye yükseldi.

Sudan'da Kovid-19 vakası sayısı 7 bini geçti
14.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:27

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 7 bin 7'ye yükseldi.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle 447 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 556 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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