Sudan'da Kovid-19 vakası sayısı 7 bini geçti
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 7 bin 7'ye yükseldi.
14.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:27
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 7 bin 7'ye yükseldi.?
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle 447 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 556 kişi iyileşti.
Kaynak: AA