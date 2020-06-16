Sudan'da Kovid-19 vakası 7 bin 435'e yükseldi
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 7 bin 435'e çıktı.
16.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:15
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 7 bin 435'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 215 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 9 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle vaka sayısının 7 bin 435'e yükseldiği, 468 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 720 kişi iyileşti.
Açıklamada, vakaların yüzde 70'ten fazlasının başkent Hartum'da görüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA