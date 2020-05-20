Sudan'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 kişi artarak, 111'e yükseldi.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 kişi artarak, 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 137 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 2 bin 728'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 111'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca 286 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 88 bin 172 olurken, 2 bin 834 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA