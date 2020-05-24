Sudan'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 kişi artarak 146'ya yükseldi.
24.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:53
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 kişi artarak 146'ya yükseldi.?
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 9 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.?
Vaka sayısının 3 bin 628'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 146'ya çıktığı belirtildi.?
Açıklamada, 424 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Kaynak: AA