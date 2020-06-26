Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 84'e yükseldi.
26.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:59
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 84'e yükseldi.?
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 100 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 559'a, vaka sayısının da 9 bin 84'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 3 bin 912 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Afrika genelinde vaka sayısı 351 bini aşarken, 9 bin 132 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 170 bine yaklaştı.
Kaynak: AA