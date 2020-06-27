Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 257'ye yükseldi Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 257'ye yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 257'ye yükseldi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 174 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 572'ye, vaka sayısının da 9 bin 257'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 14 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: AA