Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 20'ye yükseldi.
18.06.2020 02:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:35
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 20'ye yükseldi.?
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 280 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle 487 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 966 hasta iyileşti.
Kaynak: AA