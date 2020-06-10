Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427'ye yükseldi Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye ulaştığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye yükseldiği ifade edildi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 389 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 127 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, halka evde kalmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA